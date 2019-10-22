Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T14:28Z
https://ria.ru/20191022/1560068216.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/131694/57/1316945750_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_44c757112cc6069a99a769ca8380a334.jpg
РИА Новости

В Гвинее лидера оппозиции осудили на год тюрьмы за организацию протестов

14:28 22.10.2019
54
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЗаключение
Заключение
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Заключение. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционной коалиции Национальный фронт защиты конституции (FNDC) в Гвинее осуждены на сроки от шести месяцев до года за организацию протестов в стране, сообщает издание Guinee Matin.
Протестные акции в Гвинее начались 14 октября, их участники выступали против намерения президента страны Альфа Конде внести поправки в конституцию, которые позволят ему оставаться на посту в течение еще одного срока.
Гвинейские полицейские
14 октября, 18:21РИА Новости
В Гвинее один человек погиб при протестах
Главный координатор FNDC Абдурахман Санох (бывший министр сельского хозяйства) был приговорен к году тюремного заключения. Еще четверо оппозиционеров осуждены на полгода. Ранее прокурор требовал пять лет тюремного заключения для каждого из лидеров коалиции.
Ранее сообщалось, что в ходе столкновений протестующих и сил безопасности в стране погибли не менее десяти человек и 70 пострадали. Из-за протестов была парализована работа магазинов, школ и госучреждений.
100010
Обсудить 0
ГвинеяВ мире
Рекомендуем
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
В Ираке более 150 человек погибли во время протестов
РИА
Новости
Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
Полицейские в Великобритании
Жена дипломата из США, сбившая мотоциклиста в Британии, просит ее допросить
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев: вывод современных технологий на рынок надо ускорять
Лента
новостей
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Следствие попросит продлить арест Уилана до конца года, заявил адвокат
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали, когда могут пройти консультации с США по контртерроризму
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа
Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону
В ростовском музее "Самбекские высоты" к декабрю построят амфитеатр
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Задержанный в Польше экс-глава НПО "Космос" хочет, чтобы его выдали России
Гречка
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
Эсеры предложили отказаться от противогололедных реагентов на тротуарах
Сотрудник полиции
Житель Приангарья несколько раз переехал пенсионерку на машине и уехал
Виды Осло
В Осло мужчина на угнанной скорой сбил несколько человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния