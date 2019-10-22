В Гвинее лидера оппозиции осудили на год тюрьмы за организацию протестов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционной коалиции Национальный фронт защиты конституции (FNDC) в Гвинее осуждены на сроки от шести месяцев до года за организацию протестов в стране, сообщает издание Guinee Matin.
Протестные акции в Гвинее начались 14 октября, их участники выступали против намерения президента страны Альфа Конде внести поправки в конституцию, которые позволят ему оставаться на посту в течение еще одного срока.
14 октября, 18:21РИА НовостиВ Гвинее один человек погиб при протестах
Главный координатор FNDC Абдурахман Санох (бывший министр сельского хозяйства) был приговорен к году тюремного заключения. Еще четверо оппозиционеров осуждены на полгода. Ранее прокурор требовал пять лет тюремного заключения для каждого из лидеров коалиции.
Ранее сообщалось, что в ходе столкновений протестующих и сил безопасности в стране погибли не менее десяти человек и 70 пострадали. Из-за протестов была парализована работа магазинов, школ и госучреждений.