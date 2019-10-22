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РИА Новости
Культура

Екатерина Волкова рассказала, как выбирают испытания игрокам "Форт Боярда"

14:39 22.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале "Воронины", рассказала в инстаграме, по какому принципу выбирают задания для участников телеигры "Форт Боярд".

"В анкете, которую мы заполняли перед съемками, мы честно писали о своих страхах. И, естественно, на шоу нам дали именно те испытания, которых мы боялись больше всего. Зрителям было бы не интересно смотреть, если бы мы легко все проходили", — написала она.

Одним из самых сложных для актрисы оказалось задание "Железный трон", когда ей нужно было добыть записку с подсказкой на большой высоте. Страх оказался сильнее.

"Да, там была страховка, но расстояние было приличным и я понимала, что не дотянусь и улечу вниз. Вы бы рискнули?" — объяснила Волкова свою неудачу.

Ее команда смогла отгадать загадку "Форта" и выиграть золото. Деньги передали на благотворительность.
Екатерина снялась в четвертом выпуске телеигры и была в одной команде с актерами: Денисом Никифоровым ("Молодежка", "Бой с тенью"), Анной Старшенбаум ("Психологини"), Алиной Алексеевой ("Красавица и пекарь") и Александром Головиным ("Кадетство", "Ералаш", "Елки").
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КультураЕкатерина Волкова (актриса)Новости культурыШоу-бизнес
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