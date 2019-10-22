Екатерина Волкова рассказала, как выбирают испытания игрокам "Форт Боярда"

"В анкете, которую мы заполняли перед съемками, мы честно писали о своих страхах. И, естественно, на шоу нам дали именно те испытания, которых мы боялись больше всего. Зрителям было бы не интересно смотреть, если бы мы легко все проходили", — написала она.