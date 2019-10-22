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РИА Новости

В Манеже покажут предметы живописи времен Второй мировой войны

14:23 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаМанежная площадь в Москве. В центре - центральный выставочный зал "Манеж". На дальнем плане слева - храм Христа Спасителя
Манежная площадь в Москве. В центре - центральный выставочный зал Манеж. На дальнем плане слева - храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В центральном выставочном зале "Манеж" с 4 ноября по 8 декабря 2019 года состоится 18-я церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь ― к Дню народного единства", в рамках которой представят экспозицию "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" из 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России. Об этом сообщили организаторы выставки.
Все экспонаты, рассказывающие о пути к Победе и о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010-х годов, впервые будут представлены вместе. В экспозиции участвуют произведения из 42 музеев России.
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21 октября, 10:2180 лет с начала Второй мировой войны
"Медаль лагерей смерти": картина ужасов Бухенвальда на медном диске
По данным организаторов, "Память поколений" станет продолжением выставки "Сокровища музеев России", которая проходила в 2018 году в московском Манеже и восьми региональных центрах страны. За три недели в столице ее посетило свыше 250 тысяч человек, а в восьми регионах – более миллиона посетителей.
Организаторами экспозиции выступают патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Минкультуры России, исторический парк "Россия — моя история". В кураторскую группу под руководством директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой вошли искусствоведы Третьяковской галереи и ГМВЗ "Росизо".
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МанежВеликая Отечественная война (1941-1945)Москва
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