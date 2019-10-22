В Манеже покажут предметы живописи времен Второй мировой войны

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В центральном выставочном зале "Манеж" с 4 ноября по 8 декабря 2019 года состоится 18-я церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь ― к Дню народного единства", в рамках которой представят экспозицию "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" из 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России. Об этом сообщили организаторы выставки.

Все экспонаты, рассказывающие о пути к Победе и о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010-х годов, впервые будут представлены вместе. В экспозиции участвуют произведения из 42 музеев России.

По данным организаторов, "Память поколений" станет продолжением выставки "Сокровища музеев России", которая проходила в 2018 году в московском Манеже и восьми региональных центрах страны. За три недели в столице ее посетило свыше 250 тысяч человек, а в восьми регионах – более миллиона посетителей.