Представитель ОБСЕ обеспокоен нападениями на журналистов в Барселоне

Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

© AP Photo / Bernat Armangue Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность в связи с рядом насильственных действий в отношении журналистов в ходе протестов в Барселоне.

"Я обеспокоен количеством инцидентов и атак на журналистов, освещающих демонстрации в Барселоне в последние дни. В некоторых инцидентах участвовали представители правоохранительных органов. Я призываю власти обеспечить защиту журналистов и профессиональных сотрудников СМИ, освещающих протесты в Каталонии", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

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"Важно, чтобы пресса могла свободно работать на публичных демонстрациях, и я призываю испанские власти тщательно расследовать все случаи насилия в отношении журналистов. Я также призываю власти всегда обеспечивать безопасность журналистов и гарантировать, что правоохранители не будут препятствовать их работе", - добавил он.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества за неделю пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. С начала беспорядков около 200 человек были задержаны, порядка 30 из них находятся в предварительном заключении. В ходе одной из протестных акций был задержан журналист газеты País.