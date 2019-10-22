Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T14:19Z
https://ria.ru/20191022/1560067624.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151371/34/1513713460_0:97:1501:941_1036x0_80_0_0_37e866470be2366bd39f133f1b8174ed.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата

14:19 22.10.2019
5914
© РИА Новости / Сергей ПятаковНе приговор: онкологи рассказали, что поможет победить рак
Не приговор: онкологи рассказали, что поможет победить рак
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что уабаин, вещество, входящее в состав препаратов от аритмии, может избирательно уничтожать стареющие клетки, в том числе те, которые образуются при развитии рака или из-за воздействия радиотерапии, химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.
Клеточное старение — это естественный процесс, с помощью которого организм освобождается от поврежденных клеток. С возрастом процесс очищения от старых клеток становится все менее эффективным. Если иммунная система вовремя их не уничтожит, они могут переродиться в злокачественные и вызвать онкологическое заболевание. Поэтому ученые постоянно ищут новые лекарства, инициирующие гибель постаревших клеток. Такие лекарства называются сенолитиками.
Сенолитическим действием обладает, например, препарат навитоклакс, применяемый при лечении лейкемии и лимфомы. Но он вызывает серьезные побочные эффекты — гибель тромбоцитов и макрофагов в крови.
Исследователи из Лондонского института медицинских наук вместе со своими немецкими коллегами предложили использовать в качестве сенолитического средства широкого спектра действия уабаин, входящий в состав лекарств от сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и других нарушениях сердечного ритма.
Иммунотерапия рака
18 октября, 08:00РИА Наука
В России разрабатывают прорывную терапию против рака
Протестировав уабаин на нормальных и стареющих клетках мышей, ученые показали, что он уничтожает стареющие клетки, в том числе в случаях предраковых поражений печени и при лучевой терапии. Уабаин входит в состав группы сердечных гликозоидов.
"Эти препараты уже используются в клинике, поэтому они могут быть использованы для лечения длинного списка заболеваний, включая рак. Это то, что мы стремимся исследовать вместе с коллегами-врачами", — приводятся в пресс-релизе британского Медицинского исследовательского совета слова ведущего автора исследования профессора Хесуса Хиля.
Авторы отмечают, что использование препаратов в клинической практике, позволяют протестировать их действие в реальной жизни. Это уникальная возможность для исследователей. Если сенолитическое действие гликозоидов подтвердится, их можно будет ввести в применение очень быстро.
Старение клеток вызывает такие заболевания, как рак, артрит, атеросклероз, фиброз, катаракта и многих других. Создание лекарств, уничтожающих стареющие клетки, позволит существенно повысить качество жизни многих людей
Белок, кодируемый геном RAS (справа), участвует в делении клеток. Впервые его обнаружили как онкоген — мутантный вариант гена, провоцирующий опухоль
17 октября, 08:00РИА Наука
Нобелевский лауреат рассказал, как из обычных клеток возникает рак
2432101
Обсудить 0
РИА НаукаракОткрытия - РИА НаукаВеликобританияМоскваГермания
Рекомендуем
Чай
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
РИА
Новости
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Лента
новостей
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Врачи
Роспотребнадзор расследует случаи "гаффской болезни" в Тюменской области
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа
Раковые клетки
Ученые выяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Красный крест
Певицу Valentina избили в московской клинике
Экс-президент США Джимми Картер
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния