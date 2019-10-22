Медведев и премьер Белоруссии обменялись репликами по ВСМ Москва-Минск

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обменялись репликами по поводу возможного создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Минск и далее до Берлина в ходе посещения научно-технического центра ТМК и группы "Синара" в Сколково.

Президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский ознакомил премьер-министров с макетами новой железнодорожной техники ("Ласточки" и газотурбовоза), выпускаемой группой "Синара". Вместе с премьер-министрами РФ и Белоруссии осмотр проводил и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Пумпянский сообщил, что в НТЦ будет инжиниринговый центр, который будет разрабатывать модель высокоскоростного движения. "Впервые это будет российская разработка", - отметил он, добавив, что технологическим партером выступает Siemens, но разработка будет в России и интеллектуальные права для России.

"Санкт-Петербург-Москва или Москва-Казань, какие решения будут приняты (по ВСМ)", - сказал он.

"Москва-Минск... и на Берлин", - озвучил предложение по направлению ВСМ премьер-министр Белоруссии Румас.

"До Минска то точно возможно (ВСМ)", - сказал Медведев, отметив, что сейчас в этом вопросе "бюрократическая" проблема.