Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Научно-технический совет Ракетно-космического центра "Прогресс" одобрил эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которую планируется использовать для полетов к Луне.

В сообщении на сайте предприятия отмечается, что специалисты провели сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты, обосновали ее технический облик и ключевые характеристики.

Определены этапы и сроки создания ракеты.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты в начале прошлого года подписал Владимир Путин. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует две сверхтяжелые ракеты — "Енисей" и "Дон". Первая будет иметь стартовую массу 3167 тонн и сможет доставить на низкую околоземную орбиту не менее ста тонн полезного груза, на геостационарную орбиту — 26 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая ракета — более мощная, ее показатели, соответственно, 3281 тонна, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.

По словам другого источника РИА Новости, основной нагрузкой разрабатываемых ракет станут 20-тонный пилотируемый корабль "Федерация", лунный посадочно-взлетный комплекс массой 27 тонн и модуль лунной базы массой до 32 тонн.

Кроме того, они смогут выводить космические аппараты массой до 30 тонн на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), а также телескопы массой в 30-40 тонн в точку Лагранжа L2 в системе Солнце — Земля (место, где уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящейся в полутора миллионах километров от нашей планеты.