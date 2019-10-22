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РИА Новости

Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

14:20 22.10.2019 (обновлено: 17:25 22.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс на космодроме "Восточный"
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Научно-технический совет Ракетно-космического центра "Прогресс" одобрил эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которую планируется использовать для полетов к Луне.
В сообщении на сайте предприятия отмечается, что специалисты провели сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты, обосновали ее технический облик и ключевые характеристики.
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Определены этапы и сроки создания ракеты.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты в начале прошлого года подписал Владимир Путин. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует две сверхтяжелые ракеты — "Енисей" и "Дон". Первая будет иметь стартовую массу 3167 тонн и сможет доставить на низкую околоземную орбиту не менее ста тонн полезного груза, на геостационарную орбиту — 26 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая ракета — более мощная, ее показатели, соответственно, 3281 тонна, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.
По словам другого источника РИА Новости, основной нагрузкой разрабатываемых ракет станут 20-тонный пилотируемый корабль "Федерация", лунный посадочно-взлетный комплекс массой 27 тонн и модуль лунной базы массой до 32 тонн.
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Кроме того, они смогут выводить космические аппараты массой до 30 тонн на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), а также телескопы массой в 30-40 тонн в точку Лагранжа L2 в системе Солнце — Земля (место, где уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящейся в полутора миллионах километров от нашей планеты.
В феврале еще один источник в отрасли сообщил РИА Новости, что "Роскосмос" окончательно определил предпочтительный облик сверхтяжелой ракеты, разработанный самарским РКЦ "Прогресс": с шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180.
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Прогресс (Ракетно-космический центр)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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Луна, Марс это всё ПУСТИНЯ куда температура не более чем -100°. До Сахара 2 часов, почиму в Африке люди пить нечего, а время на болтовни про космоса есть. КОГДА НАЧНЁТСЯ КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА? "1. Никогда. И в NASA об этом знают. Все разговоры о Марсе - болтовня. 2. Долететь до Марса возможно, а вот придумать, зачем это нужно - нет. Марс - огромная мёртвая поверхность. Зачем 7 месяцев лететь в пустыню? Никто не колонизирует Сахару, а ведь туда можно добраться на кукурузнике. 3. Полёты на ракетных двигателях - тупиковая ветвь развития. Реальная экспансия космоса начнётся после прорыва в изучении вакуумных полей. Вакуумная (суперплотная) среда позволяет мгновенно перемещать информацию на любые расстояния. Реактивные аппараты - это земные игрушки, абсолютно бесполезные в космосе. 4. Изучение вакуума было закрыто Эйншейном на 70 лет и на сегодняшний день запрещено." Цитат: Нестор Шило
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