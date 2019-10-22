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РИА Новости

ВТБ рассматривает сотрудничество с ФСГР как инвестицию в будущее страны

14:10 22.10.2019 (обновлено: 14:41 22.10.2019)
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© Фото : пресс-служба банка ВТБПредседатель правления банка ВТБ Андрей Костин и российские гимнасты
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и российские гимнасты
© Фото : пресс-служба банка ВТБ
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Банк ВТБ рассматривает сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России (ФСГР) как инвестиционный вклад в будущее страны, заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Как сообщает пресс-служба банка, Костин лично поздравил российских гимнастов с победой на прошедшем чемпионате мира в Штутгарте (Германия), где мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории страны завоевала золотые медали первенства планеты в командном многоборье. Всего спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и три бронзовых медали.
"Мы воспринимаем наше сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России не как чистое спонсорство, а как инвестиционный вклад в будущее нашей страны. А инвестирование зачастую не предполагает быстрой отдачи — для результатов нужны не день и не месяц", - сказал Костин.
Он напомнил, что банк ВТБ стал генеральным спонсором Федерации в 2006 году.
"Мы сделали все возможное, чтобы тренеры и спортсмены были сосредоточены на результатах своей работы, а не на поисках финансирования", - отметил глава ВТБ на встрече со спортсменам.
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