ВТБ рассматривает сотрудничество с ФСГР как инвестицию в будущее страны

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Банк . Банк ВТБ рассматривает сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России (ФСГР) как инвестиционный вклад в будущее страны, заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Как сообщает пресс-служба банка, Костин лично поздравил российских гимнастов с победой на прошедшем чемпионате мира в Штутгарте (Германия), где мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории страны завоевала золотые медали первенства планеты в командном многоборье. Всего спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и три бронзовых медали.

"Мы воспринимаем наше сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России не как чистое спонсорство, а как инвестиционный вклад в будущее нашей страны. А инвестирование зачастую не предполагает быстрой отдачи — для результатов нужны не день и не месяц", - сказал Костин.

Он напомнил, что банк ВТБ стал генеральным спонсором Федерации в 2006 году.