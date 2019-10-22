Эксперт опровергла миф о пользе тряпки для защиты от продуктов горения

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мокрая тряпочка не защищает человека от продуктов горения на пожаре, это миф, заявила руководитель учебного центра пожарной безопасности НПО "Пульс" Ольга Салыкина на форуме "Безопасный город" в рамках выставки "Интерполитех-2019" в Москве.
"Восемьдесят процентов погибших на пожарах – это не те, кто сгорел, а те, кто задохнулся продуктами горения. Чем мы защищаем органы дыхания при задымлении? Мокрой тряпочкой. Я вам скажу, что это миф. Мокрая тряпочка не защищает от продуктов горения", - сообщила Салыкина.
По ее словам, подобное средство защиты способно уберечь только от высокой температуры или крупных частиц, которые летают в воздухе при пожаре. А спасут индивидуальные средства защиты - противогаз, огнетушитель, которые необходимо иметь дома, отметила она.
В целом, население страны не умеет себя вести в критической ситуации, заключила Салыкина.
Согласно приведенной на форуме статистике, Россия по количеству погибших на пожарах занимает второе место - девять тысяч человек ежегодно.