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РИА Новости

Эксперт опровергла миф о пользе тряпки для защиты от продуктов горения

14:06 22.10.2019 (обновлено: 14:18 22.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМЧС РФ
МЧС РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мокрая тряпочка не защищает человека от продуктов горения на пожаре, это миф, заявила руководитель учебного центра пожарной безопасности НПО "Пульс" Ольга Салыкина на форуме "Безопасный город" в рамках выставки "Интерполитех-2019" в Москве.
"Восемьдесят процентов погибших на пожарах – это не те, кто сгорел, а те, кто задохнулся продуктами горения. Чем мы защищаем органы дыхания при задымлении? Мокрой тряпочкой. Я вам скажу, что это миф. Мокрая тряпочка не защищает от продуктов горения", - сообщила Салыкина.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ в защитных костюмах
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По ее словам, подобное средство защиты способно уберечь только от высокой температуры или крупных частиц, которые летают в воздухе при пожаре. А спасут индивидуальные средства защиты - противогаз, огнетушитель, которые необходимо иметь дома, отметила она.
В целом, население страны не умеет себя вести в критической ситуации, заключила Салыкина.
Согласно приведенной на форуме статистике, Россия по количеству погибших на пожарах занимает второе место - девять тысяч человек ежегодно.
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