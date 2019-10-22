Эксперт опровергла миф о пользе тряпки для защиты от продуктов горения

"Восемьдесят процентов погибших на пожарах – это не те, кто сгорел, а те, кто задохнулся продуктами горения. Чем мы защищаем органы дыхания при задымлении? Мокрой тряпочкой. Я вам скажу, что это миф. Мокрая тряпочка не защищает от продуктов горения", - сообщила Салыкина.