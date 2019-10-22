Медведев призвал ускорять вывод современных технологий на рынок

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России нужно ускорять вывод современных технологий на рынок, в том числе, беспилотных автомобилей, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Мы договаривались заниматься беспилотными автомобилями, я лично, так сказать, проводил несколько совещаний, давал какие-то указания, поручения, этим занимались наши компании, но из-за сложной системы сертификации на дорогах тестируются всего 55 таких автомобилей. Кстати, часть из них ездят по территории Сколково - будьте аккуратны, потому что это пока только тестирование. Но фактически, из-за регуляторных барьеров мы их не смогли ввести столько, сколько надо", - сказал Медведев на международном форуме "Открытые инновации".

В качестве примера премьер-министр РФ привел цифру в 1,5 тысячи сертифицированных беспилотных автомобилей в Соединенных Штатах, в Китае - 400.