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РИА Новости

Медведев призвал ускорять вывод современных технологий на рынок

14:06 22.10.2019 (обновлено: 14:26 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России нужно ускорять вывод современных технологий на рынок, в том числе, беспилотных автомобилей, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы договаривались заниматься беспилотными автомобилями, я лично, так сказать, проводил несколько совещаний, давал какие-то указания, поручения, этим занимались наши компании, но из-за сложной системы сертификации на дорогах тестируются всего 55 таких автомобилей. Кстати, часть из них ездят по территории Сколково - будьте аккуратны, потому что это пока только тестирование. Но фактически, из-за регуляторных барьеров мы их не смогли ввести столько, сколько надо", - сказал Медведев на международном форуме "Открытые инновации".
В качестве примера премьер-министр РФ привел цифру в 1,5 тысячи сертифицированных беспилотных автомобилей в Соединенных Штатах, в Китае - 400.
"У нас - 55. Надо быстрее работать. Мы должны, конечно, ускорять вывод новых технологий на рынок, для этого перевернуть модель регулирования, принимать не запретительные, а дозволительные нормы, именно такой идеологии придерживается и вот разрабатываемый сейчас закон о так называемых регуляторных песочницах - этот правовой режим позволит инноваторам действовать так, чтобы не преступать закон", - подчеркнул Медведев.
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