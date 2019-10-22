На станции метро "Беговая" в Москве пассажир упал на рельсы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина во вторник упал на рельсы на станции метро "Беговая" фиолетовой ветки московской подземки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На станции "Беговая" на рельсы упал мужчина, сейчас его достают. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего уточняются", - сказал собеседник агентства.

Из-за инцидента движение поездов на участке от "Баррикадной" до "Октябрьского поля" оказалось нарушено: какое-то время поезда не ходили, но сейчас они пущены вновь.