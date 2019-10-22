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РИА Новости

На станции метро "Беговая" в Москве пассажир упал на рельсы

14:04 22.10.2019
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© Фото : S1Станция метро "Беговая"
Станция метро Беговая
© Фото : S1
Станция метро "Беговая". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина во вторник упал на рельсы на станции метро "Беговая" фиолетовой ветки московской подземки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Беговая" на рельсы упал мужчина, сейчас его достают. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего уточняются", - сказал собеседник агентства.
Из-за инцидента движение поездов на участке от "Баррикадной" до "Октябрьского поля" оказалось нарушено: какое-то время поезда не ходили, но сейчас они пущены вновь.
В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами, движение постепенно вводится в график, сообщается в Twitter-аккаунте метро Москвы.
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