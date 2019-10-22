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РИА Новости

Минздрав представит данные о потребности в незарегистрированных лекарствах

14:02 22.10.2019
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© Depositphotos / Ai825Лекарства
Лекарства
© Depositphotos / Ai825
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минздрав РФ до 25 октября представит в Минпромторг сведения о потребности юридических лиц в незарегистрированных психотропных лекарствах, следует из постановления правительства России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Министерству здравоохранения Российской Федерации до 25 октября 2019 года определить и представить в министерство промышленности и торговли Российской Федерации информацию о потребности конкретных юридических лиц в незарегистрированных психотропных лекарственных препаратах", - говорится в сообщении.
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Минпромторгу до 1 ноября 2019 года поручено утвердить план распределения препаратов, отмечается в документе.
Правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств для детей. Первая закупка препаратов будет проведена из расчета на год. В октябре в РФ поступят 11 тысяч упаковок лекарств. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что не зарегистрированные в РФ психотропные препараты в октябре должны получить 510 детей с тяжелой эпилепсией. Однако, по словам Голиковой, правительство будет готово выделять лекарства всем нуждающимся и при необходимости закупить еще препараты.
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