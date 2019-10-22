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РИА Новости

Розничные сети будут запасать гречку, чтобы нивелировать рост цен

14:01 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Розничные сети будут запасать гречку и искать новых поставщиков продукции, чтобы нивелировать рост цен в оптовом секторе, сообщил РИА Новости представитель одной из крупнейших сибирских сетей "Командор" Владимир Русанов.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил РИА Новости, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост, в рознице эта тенденция уже начала проявляться и с ноября будет еще более ощутимой. По его словам, рост цен вызван сокращением посевных площадей и, как следствие, снижением производства. Сокращение посевных площадей вызвано перепроизводством данного вида на протяжении предыдущих 2 лет.
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На данный момент средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце и 18-19 рублей в октябре 2018 года. Отпускные цены производителей в октябре увеличились от 5 до 30%, а в рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту, увеличившись с сентября по октябрь до 53 с 49 рублей за килограмм.
"Гречка является социально значимым товаром в России. Только в нашей стране ее потребляют в таких количествах. Будем вести переговоры с поставщиками готовой продукции с тем, чтобы рост не был таким резким. Во-вторых, будем делать запасы, чтобы за увеличение объемов получать товар по цене ниже заявленной. Также будем искать альтернативных производителей и поставщиков. Закупать гречку, например, в центрально-черноземном регионе России", - сказал Русанов.
Он отметил, что розничные сети не заинтересованы в скачке цен, так как это ослабляет покупательскую способность населения.
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