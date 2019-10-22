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РИА Новости

Федотов останется экспертом СПЧ, заявил Фадеев

14:00 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Федотов
Михаил Федотов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новый глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев надеется на взаимодействие с экс-председателем Совета Михаилом Федотовым, который останется экспертом Совета.
В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента.
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"Михаил Александрович остается экспертом СПЧ, я очень надеюсь и рассчитываю, что мы будем с ним взаимодействовать, его огромный опыт очень важен для Совета", - сказал Фадеев РИА Новости. Он добавил, что работа над проектами, которые СПЧ начал при Федотове, продолжится.
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФМихаил ФедотовРоссияОбщество
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