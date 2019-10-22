Федотов останется экспертом СПЧ, заявил Фадеев

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новый глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев надеется на взаимодействие с экс-председателем Совета Михаилом Федотовым, который останется экспертом Совета.

В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента.

"Михаил Александрович остается экспертом СПЧ, я очень надеюсь и рассчитываю, что мы будем с ним взаимодействовать, его огромный опыт очень важен для Совета", - сказал Фадеев РИА Новости. Он добавил, что работа над проектами, которые СПЧ начал при Федотове, продолжится.