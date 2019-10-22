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РИА Новости

Российские космодромы могут начать охранять роботы

13:55 22.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром
Космодром
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Космодром. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Технологии роботизированных боевых платформ "Маркер" могут использоваться для управления луноходами, а сами роботы - для охраны российских космодромов, говорится в Twitter робота "Федора".
"Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России", - написано в Twitter.
Так в Twitter робота прокомментирована фотография робота "Маркер" и новость с сайта РИА Новости о том, что в России впервые представлен экспериментальный робот.
Как рассказали в компании-разработчике НПО "Андроидная техника", она предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.
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Источник рассказал, когда "внук" робота "Федора" отправится на Луну
На презентации "Маркер" продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.
Этот проект, который "Андроидная техника" ведет совместно с Фондом перспективных исследований, стартовал в марте 2018 года. Уже созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)РоссияТехнологии
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