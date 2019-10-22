Российские космодромы могут начать охранять роботы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Технологии роботизированных боевых платформ "Маркер" могут использоваться для управления луноходами, а сами роботы - для охраны российских космодромов, говорится в Технологии роботизированных боевых платформ "Маркер" могут использоваться для управления луноходами, а сами роботы - для охраны российских космодромов, говорится в Twitter робота "Федора".

"Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России", - написано в Twitter.

Так в Twitter робота прокомментирована фотография робота "Маркер" и новость с сайта РИА Новости о том, что в России впервые представлен экспериментальный робот.

Как рассказали в компании-разработчике НПО "Андроидная техника", она предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.

На презентации "Маркер" продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.