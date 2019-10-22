Сыромолотов рассказал о кандидате на пост посла США в России Салливане

"Салливан приезжает сюда послом, хотя у меня с ним очень хорошие отношения были. Он такой непроблемный человек, с ним можно работать вполне", - заявил Сыромолотов журналистам.

О том, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России, Белый дом сообщил в середине октября. Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии, а в апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.