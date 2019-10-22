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РИА Новости

Сыромолотов рассказал о кандидате на пост посла США в России Салливане

13:53 22.10.2019 (обновлено: 14:29 22.10.2019)
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов назвал кандидата на пост нового посла США в России Джона Салливана непроблемным человеком, с которым можно работать.
"Салливан приезжает сюда послом, хотя у меня с ним очень хорошие отношения были. Он такой непроблемный человек, с ним можно работать вполне", - заявил Сыромолотов журналистам.
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О том, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России, Белый дом сообщил в середине октября. Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии, а в апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Сыромолотов взаимодействовал с Салливаном в рамках двустороннего диалога по контртерроризму.
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Джон СалливанОлег СыромолотовРоссияСШАВ мире
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