Страхи рожающих: менеджмент боли и медицинские вмешательства

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Это надолго Страхи рожающих: менеджмент боли и медицинские вмешательства

Как пройдут роды? Насколько будет больно, и готова ли я к этой боли? Обойдётся ли без медицинских вмешательств? И какими они бывают? Это нормальные вопросы, которые появляются перед родами. С волнением, страхом боли можно бороться. И первый способ – понять, что происходит в родовом блоке и к чему подготовиться.