Страхи рожающих: менеджмент боли и медицинские вмешательства

Вместе с проектом "Family tree" разбираемся, как справиться с болью во время родов, и почему потом вы всё равно забудете, насколько сильной была эта боль.
Как работает менеджмент боли в российских роддомах, и почему в родах важны психологическая уверенность и спокойствие будущей мамы? Почему некоторые женщины принципиально не хотят рожать без использования эпидуральной анестезии? На чём бы сэкономило государство, если бы обеспечило идеальные условия для родов? Какие медицинские вмешательства в роды существуют?
Об этом в десятом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают акушерку, перинатального психолога, ведущую курсов "Мягкие роды" Елену Левильен.
А 28 октября Елена Левильен и Ольга Банникова — акушерки, которые помогли появиться на свет более чем 2500 малышам в России и странах Европы — проведут бесплатную онлайн-встречу и расскажут, как организовать свои роды.
03:20 манипуляции и вмешательства: в чём разница?
05:30 эпидуральная анестезия: "сервис обезболивания" или реальное спасение?
08:00 о показаниях к применению эпидуральной анестезии с точки зрения акушерки
11:10 на чём бы сэкономило государство, если бы обеспечило женщинам идеальные условия для родов
14:56 в каких случаях, по мнению акушера, стимуляция родов жизненно необходима
16:50 о побочных эффектах эпидуральной анестезии
17:14 про возможность отказаться, ответственность женщины и рекламных манипуляциях
19:10 почему важно не использовать анестезию в последние два часа перед появлением ребёнка
22:00 о последствиях и осложнениях после применения "эпидуралки" для ребёнка и женщины с точки зрения акушера
23: 20 о кесаревом сечении с использованием эпидуральной анестезии (эндорфинный подарок)
26:00 18 часов неускоренных родов и почему это нормально
28:55 "вскрывать ли пузырь": в чём "яркость ощущений"
31:00 почему важно знать о видах вмешательств до родов
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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