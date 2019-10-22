В Ульяновской области создадут интерактивную карту энергоэффективности

УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. В Ульяновской области проведут оценку теплопотребления в многоквартирных домах и создадут интерактивную карту энергоэффективности, что, как ожидается, повысит комфорт проживания в домах и поможет сдерживать рост тарифов ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Усилить контроль над ростом тарифов в сфере ЖКХ поручил соответствующим службам глава области Сергей Морозов.

"После подключения отопления в осенне-зимний период платёжки за ЖКХ не должны серьёзно бить по кошельку жильцов многоквартирных домов. Ответственные лица должны провести оценку теплопотребления в многоквартирных домах за последние два отопительных периода. На основе полученных данных мы подготовим рекомендации и создадим интерактивную карту энергоэффективности МКД, которая поможет повысить комфорт проживания в домах. Нельзя допускать роста тарифов", - написал на своей странице в фейсбуке Морозов.

Губернатор также отметил, что для улучшения качества и повышения надежности теплоснабжения соцобъектов и жилых домов область занимается привлечением долгосрочных инвестиций для обновлений всей инженерной инфраструктуры теплоснабжения.

"Внедрение метода "альтернативной котельной" позволит серьёзно обновить тепловые сети, полностью выработавшие свой эксплуатационный ресурс, улучшить качество и надёжность теплоснабжения потребителей", - подчеркнул Морозов.

На новую модель теплоснабжения по методу "альтернативной котельной" Ульяновск перейдет в 2020 году. Методика предполагает определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая отвечает за надёжность и качество теплоснабжения, несет административную ответственность за нарушения. На ЕТО также возлагаются обязательства по развитию и модернизации системы теплоснабжения с внедрением современных технологий производства и передачи теплоэнергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, с внедрением целевой модели рынка тепловой энергии будет усилен госконтроль за инвестициями и целевыми показателями схемы теплоснабжения.

"По оценке экспертов, переход к целевой модели рынка тепловой энергии не приведёт к негативным ценовым последствиям для большинства потребителей и не потребует превышения индексов. В первое полугодие поставки тепловой энергии будут осуществляться по цене, не превышающей тариф на тепловую энергию, установленный на второе полугодие 2019 года. В соответствии с анализом тарифных и финансовых последствий, для 50% населения произойдет остановка роста тарифа на тепловую энергию на срок от одного до четырех лет", - приводит пресс-служба комментарий директора департамента по регулированию цен и тарифов министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сергея Ципровского.