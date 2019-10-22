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РИА Новости
Ульяновская область

В Ульяновской области создадут интерактивную карту энергоэффективности

13:49 22.10.2019
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© Фото : RazumhakУльяновск
Ульяновск
© Фото : Razumhak
УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. В Ульяновской области проведут оценку теплопотребления в многоквартирных домах и создадут интерактивную карту энергоэффективности, что, как ожидается, повысит комфорт проживания в домах и поможет сдерживать рост тарифов ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Усилить контроль над ростом тарифов в сфере ЖКХ поручил соответствующим службам глава области Сергей Морозов.

"После подключения отопления в осенне-зимний период платёжки за ЖКХ не должны серьёзно бить по кошельку жильцов многоквартирных домов. Ответственные лица должны провести оценку теплопотребления в многоквартирных домах за последние два отопительных периода. На основе полученных данных мы подготовим рекомендации и создадим интерактивную карту энергоэффективности МКД, которая поможет повысить комфорт проживания в домах. Нельзя допускать роста тарифов", - написал на своей странице в фейсбуке Морозов.

Губернатор также отметил, что для улучшения качества и повышения надежности теплоснабжения соцобъектов и жилых домов область занимается привлечением долгосрочных инвестиций для обновлений всей инженерной инфраструктуры теплоснабжения.
"Внедрение метода "альтернативной котельной" позволит серьёзно обновить тепловые сети, полностью выработавшие свой эксплуатационный ресурс, улучшить качество и надёжность теплоснабжения потребителей", - подчеркнул Морозов.
На новую модель теплоснабжения по методу "альтернативной котельной" Ульяновск перейдет в 2020 году. Методика предполагает определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая отвечает за надёжность и качество теплоснабжения, несет административную ответственность за нарушения. На ЕТО также возлагаются обязательства по развитию и модернизации системы теплоснабжения с внедрением современных технологий производства и передачи теплоэнергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, с внедрением целевой модели рынка тепловой энергии будет усилен госконтроль за инвестициями и целевыми показателями схемы теплоснабжения.
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"По оценке экспертов, переход к целевой модели рынка тепловой энергии не приведёт к негативным ценовым последствиям для большинства потребителей и не потребует превышения индексов. В первое полугодие поставки тепловой энергии будут осуществляться по цене, не превышающей тариф на тепловую энергию, установленный на второе полугодие 2019 года. В соответствии с анализом тарифных и финансовых последствий, для 50% населения произойдет остановка роста тарифа на тепловую энергию на срок от одного до четырех лет", - приводит пресс-служба комментарий директора департамента по регулированию цен и тарифов министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сергея Ципровского.
В настоящее время в регионе активно внедряется энергоэффективный капитальный ремонт. По итогам выполненных преобразований жители экономят на потреблении тепловой энергии, и, следовательно, средства на оплату коммунальных услуг. Основными мероприятиями по повышению энергетической эффективности и энергосбережения в МКД являются установка узлов погодного регулирования на систему теплоснабжения, монтаж узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения (ТРЖ), капитальный ремонт и утепление фасадов, ремонт системы электроснабжения с установкой энергосберегающих светодиодных светильников, оборудованных датчиками движения, добавили в пресс-службе.
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