Минздрав хочет учитывать стаж в первичном звене при приеме в ординатуру

Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Минздрав РФ предлагает учитывать стаж работы в первичном звене здравоохранения при зачислении в ординатуру, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она пояснила, что у министерства есть полномочия по определению порядка приёма в ординатуру.

"Мы разработали новые условия конкурса по зачисления в ординатуру с большим приоритетом лицам, которые имеют стаж работы в первичном звене", – сказала Скворцова на совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации.