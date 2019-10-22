Минздрав хочет учитывать стаж в первичном звене при приеме в ординатуру

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Минздрав РФ предлагает учитывать стаж работы в первичном звене здравоохранения при зачислении в ординатуру, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она пояснила, что у министерства есть полномочия по определению порядка приёма в ординатуру.
"Мы разработали новые условия конкурса по зачисления в ординатуру с большим приоритетом лицам, которые имеют стаж работы в первичном звене", – сказала Скворцова на совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
Она добавила, что документ будет представлен на открытое обсуждение.
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