Пожар на Тверской улице в Москве потушили

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании на улице Тверская в центре Москвы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 30 квадратных метров в неэксплуатируемом здании по адресу: улица Тверская, дом 9а, строение 3. Происходило горение на первом этаже, а также частично в перекрытии между первым и вторым этажами.