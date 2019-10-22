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РИА Новости

Пожар на Тверской улице в Москве потушили

13:44 22.10.2019 (обновлено: 13:49 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании на улице Тверская в центре Москвы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 30 квадратных метров в неэксплуатируемом здании по адресу: улица Тверская, дом 9а, строение 3. Происходило горение на первом этаже, а также частично в перекрытии между первым и вторым этажами.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
21 октября, 09:36РИА Новости
В мурманском порту локализовали крупный пожар
"В 13.21 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.
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