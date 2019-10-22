Посол Молдавии обсудил в МИД России приднестровское урегулирование

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко во вторник принял посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу, сообщил МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективам российско-молдавских отношений, а также ситуации в приднестровском урегулировании. Обсуждены пути активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.