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РИА Новости

Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей

13:42 22.10.2019 (обновлено: 14:21 22.10.2019)
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© Fotolia / Ruslan GilmanshinШипучие таблетки
Шипучие таблетки
© Fotolia / Ruslan Gilmanshin
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Детям до 12 лет аспирин противопоказан не только при гриппе, но и при любом другом заболевании, сообщила "Звезде" врач-терапевт Ирина Ярцева.
По словам иммунолога, ацетилсалициловая кислота, которая входит в состав аспирина, в сочетании с вирусной инфекцией может привести к развитию у ребенка синдрома Рея.

"При синдроме Рея повреждается печень. Причем это повреждение необычно протекает. И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее", — сказала Ярцева.

Как отметила врач, при позднем диагностировании это заболевание может привести к летальному исходу.
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