Жена дипломата из США, сбившая мотоциклиста в Британии, просит ее допросить

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Супруга американского дипломата Анна Сакулас, предполагаемая виновница ДТП, в котором погиб британский подросток Гарри Данн, попросила, чтобы ее лично допросила британская полиция, сообщает телеканал Супруга американского дипломата Анна Сакулас, предполагаемая виновница ДТП, в котором погиб британский подросток Гарри Данн, попросила, чтобы ее лично допросила британская полиция, сообщает телеканал Sky News

Подозреваемую опросят под присягой в США.

"Подозреваемая полностью сотрудничала с полицией и властями. Она также запросила о личном допросе британскими полицейскими под присягой в США", - заявил начальник полиции Ник Аддерли.

Авария, жертвой которого стал 19-летний Данн, произошла 27 августа. Мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже, благодаря дипломатическому иммунитету, она покинула Британию и вернулась на родину.

В полиции Нортгемптоншира ранее отметили, что участница ДТП, предположительно, выехавшая на встречную полосу, обещала не "покидать страну в ближайшем будущем". Тем не менее Сакулас покинула Великобританию, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Представитель семьи погибшего подростка ранее заявил СМИ, что семья рассматривает возможность привлечения должностных лиц Соединенных Штатов к суду.