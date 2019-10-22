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РИА Новости

Жена дипломата из США, сбившая мотоциклиста в Британии, просит ее допросить

13:41 22.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Супруга американского дипломата Анна Сакулас, предполагаемая виновница ДТП, в котором погиб британский подросток Гарри Данн, попросила, чтобы ее лично допросила британская полиция, сообщает телеканал Sky News.
Подозреваемую опросят под присягой в США.
"Подозреваемая полностью сотрудничала с полицией и властями. Она также запросила о личном допросе британскими полицейскими под присягой в США", - заявил начальник полиции Ник Аддерли.
Авария, жертвой которого стал 19-летний Данн, произошла 27 августа. Мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже, благодаря дипломатическому иммунитету, она покинула Британию и вернулась на родину.
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В полиции Нортгемптоншира ранее отметили, что участница ДТП, предположительно, выехавшая на встречную полосу, обещала не "покидать страну в ближайшем будущем". Тем не менее Сакулас покинула Великобританию, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Представитель семьи погибшего подростка ранее заявил СМИ, что семья рассматривает возможность привлечения должностных лиц Соединенных Штатов к суду.
Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, ранее выразили Соединенным Штатам возмущение в связи с поступком жены дипломата и поведением американских властей в этой ситуации.
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