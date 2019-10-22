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РИА Новости
Война в Сирии

Турция не воспринимает всерьез жесткие заявления США, считает эксперт

13:40 22.10.2019
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© REUTERS / Azad LashkariКолонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
© REUTERS / Azad Lashkari
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Турция не воспринимает всерьез звучащие в ее адрес из США жесткие заявления, так как они рассчитаны на внутреннюю американскую аудиторию, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу CNBC, что американский лидер Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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"Позже эта новость на сайте телеканала была исправлена, Помпео говорил не о Турции, а о Ближнем Востоке в целом. Но даже если бы он это сказал, то не стоило бы воспринимать это заявление всерьез. Турецкое руководство не каждый раз отвечает на подобные выпады (президента США Дональда) Трампа, поскольку знает, что они адресованы внутренней аудитории США в условиях внутриполитического давления на американского лидера. Молчание Анкары - это осознанный выбор", - сказал Сезер.
Он добавил, что антитурецкие заявления из Вашингтона не оказывают влияние на сближение Турции с РФ. "У российско-турецких отношений есть собственная динамика, которая их и определяет", - отметил собеседник агентства.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПомпеоАйдын СезерИсламское государствоДональд ТрампСирияВ мире
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