Турция не воспринимает всерьез жесткие заявления США, считает эксперт

"Позже эта новость на сайте телеканала была исправлена, Помпео говорил не о Турции, а о Ближнем Востоке в целом. Но даже если бы он это сказал, то не стоило бы воспринимать это заявление всерьез. Турецкое руководство не каждый раз отвечает на подобные выпады (президента США Дональда) Трампа, поскольку знает, что они адресованы внутренней аудитории США в условиях внутриполитического давления на американского лидера. Молчание Анкары - это осознанный выбор", - сказал Сезер.