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РИА Новости

Повторный процесс по делу Серебренникова начнется 1 ноября

13:36 22.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мещанский суд Москвы 1 ноября начнет повторно рассматривать уголовное дело Кирилла Серебренников и его коллег по "Седьмой студии", сообщила РИА Новости во вторник адвокат Ирина Поверинова.
"Мещанский суд 1 ноября в десять утра начнет заново рассматривать дело режиссера и других фигурантов", - сказала собеседница агентства.
Изначально судья вернул дело в прокуратуру, сочтя, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения – теперь Мещанский суд рассмотрит материалы в новом составе.
По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродский и Юрием Итиным похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в Мещанском суде Москвы. 7 ноября 2018
11 сентября, 18:11РИА Новости
Дело "Седьмой студии"
В середине сентября суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила проект как "значительное культурное явление". С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации, уничтоженной бывшим продюсером Екатериной Вороновой (в розыске).
Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер, по его словам, не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
7 сентября, 02:00РИА Новости
Биография Кирилла Серебренникова
914001
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Дело Кирилла СеребренниковаМосковский городской судКирилл СеребренниковМоскваРоссияПроисшествия
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