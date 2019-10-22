Повторный процесс по делу Серебренникова начнется 1 ноября

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мещанский суд Москвы 1 ноября начнет повторно рассматривать уголовное дело Кирилла Серебренников и его коллег по "Седьмой студии", сообщила РИА Новости во вторник адвокат Ирина Поверинова.

"Мещанский суд 1 ноября в десять утра начнет заново рассматривать дело режиссера и других фигурантов", - сказала собеседница агентства.

Изначально судья вернул дело в прокуратуру, сочтя, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения – теперь Мещанский суд рассмотрит материалы в новом составе.

По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродский и Юрием Итиным похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

В середине сентября суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила проект как "значительное культурное явление". С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации, уничтоженной бывшим продюсером Екатериной Вороновой (в розыске).

Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер, по его словам, не украл деньги, а сэкономил их для государства.