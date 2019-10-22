Скворцова заявила, что число врачей общей практики выросло более чем на 18%

"Прежде всего, увеличилась численность врачей в первичном звене. В поликлиниках и амбулаторном сегменте – на 6275 человек, причем особенно увеличилось число врачей-педиатров – на 1845 человек, врачей общей врачебной практики – на 1795 человек, это более чем на 18%", – сказала Скворцова на Совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации.