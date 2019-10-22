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РИА Новости

Скворцова заявила, что число врачей общей практики выросло более чем на 18%

13:34 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Число врачей общей практики в России выросло больше чем на 18%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По ее словам, с 2014 по 2018 год удалось увеличить общее число врачей до 548818 человек, коэффициент совместительства снизился с 1,54 до 1,35.
"Прежде всего, увеличилась численность врачей в первичном звене. В поликлиниках и амбулаторном сегменте – на 6275 человек, причем особенно увеличилось число врачей-педиатров – на 1845 человек, врачей общей врачебной практики – на 1795 человек, это более чем на 18%", – сказала Скворцова на Совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
Она добавила, что удалось увеличить численность врачей традиционно дефицитных специальностей – анестезиологов-реаниматологов, онкологов. Сейчас не хватает 12 тысяч врачей участковой службы, при этом профицит в стационарах превышает 10 тысяч специалистов, отметила министр. Общий дефицит средних медработников составляет около 122 тысяч человек, в стационарном звене – профицит 13 тысяч, заключила она.
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