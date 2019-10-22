Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике

"В таких отраслях как транспорт, торговля, безопасность ... работают миллионы людей, и на самом деле искусственный интеллект это то, что будет менять решающим образом эти отрасли. Мы говорим об автономном движении, мы говорим о тех технологиях, которые применяются в торговле, мы говорим о технологиях безопасности, распознавания лиц и много чем еще. Все это должно ... позволить структуре занятости стать другой через 10-20 лет в нашей стране", - добавил Орешкин.