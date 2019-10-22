Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это диагноз, который мы видим сейчас. Именно поэтому мы сейчас уделяем так много внимания этому вопросу", - сказал Орешкин.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в октябре подписал стратегию развития ИИ до 2030 года, где как раз ставится задача, с одной стороны, создать фундамент, необходимый для развития этой технологии в России, с другой стороны, обеспечить трансформацию различных отраслей. "Это то, над чем будем работать, чтобы этот качественный скачок с точки зрения производительности труда, с точки зрения качества жизни в нашей стране произошел", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.
"В таких отраслях как транспорт, торговля, безопасность ... работают миллионы людей, и на самом деле искусственный интеллект это то, что будет менять решающим образом эти отрасли. Мы говорим об автономном движении, мы говорим о тех технологиях, которые применяются в торговле, мы говорим о технологиях безопасности, распознавания лиц и много чем еще. Все это должно ... позволить структуре занятости стать другой через 10-20 лет в нашей стране", - добавил Орешкин.
Путин после инаугурации 7 мая 2018 года подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. В начале сентября Орешкин заявлял, что развитие искусственного интеллекта позволит увеличить производительность труда в России к 2030 году на 1 процентный пункт в год.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.