Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:33Z
https://ria.ru/20191022/1560064915.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155835/21/1558352127_0:125:3198:1924_1036x0_80_0_0_0d4bda68683c6ecc1ddf1e210fba958d.jpg
РИА Новости

Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике

13:33 22.10.2019
256
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это диагноз, который мы видим сейчас. Именно поэтому мы сейчас уделяем так много внимания этому вопросу", - сказал Орешкин.
Программирование
14 октября, 09:07РИА Новости
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в октябре подписал стратегию развития ИИ до 2030 года, где как раз ставится задача, с одной стороны, создать фундамент, необходимый для развития этой технологии в России, с другой стороны, обеспечить трансформацию различных отраслей. "Это то, над чем будем работать, чтобы этот качественный скачок с точки зрения производительности труда, с точки зрения качества жизни в нашей стране произошел", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.
"В таких отраслях как транспорт, торговля, безопасность ... работают миллионы людей, и на самом деле искусственный интеллект это то, что будет менять решающим образом эти отрасли. Мы говорим об автономном движении, мы говорим о тех технологиях, которые применяются в торговле, мы говорим о технологиях безопасности, распознавания лиц и много чем еще. Все это должно ... позволить структуре занятости стать другой через 10-20 лет в нашей стране", - добавил Орешкин.
Ноутбук
14 октября, 13:45РИА Новости
Эксперты узнали, кто в России чаще всего использует искусственный интеллект
Путин после инаугурации 7 мая 2018 года подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. В начале сентября Орешкин заявлял, что развитие искусственного интеллекта позволит увеличить производительность труда в России к 2030 году на 1 процентный пункт в год.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Сотрудник стационарной платформы нефтяной компании
19 октября, 03:30РИА Новости
Российские нефтяники будут работать под надзором искусственного интеллекта
510105
Обсудить 3
Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФСколковоВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Спальный вагон повышенной комфортности
ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
РИА
Новости
Космодром
Российские космодромы могут начать охранять роботы
Председатель совета директоров Фонда Сколково, председатель совета директоров ГК Ренова Виктор Вексельберг
Вексельберг назвал главные направления регулирования цифровой экономики
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова заявила о недостаточной социальной поддержке медиков в регионах
Лента
новостей
Строительство газопровода Турецкий поток
Новак: газопровод в Болгарии для "Турецкого потока" построят в 2020 году
Генеральный директор концерна Автоматика Владимир Кабанов
В "Автоматике" назвали условия запуска "российского Windows"
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак рассказал, что станет основой партнерства по газу с Украиной
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Кибербезопасность может привести к утрате частной жизни, заявил Медведев
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
МЭР не планирует меняет прогноз по доходам россиян за 2019 год
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа
Грампластинка
Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание
Упаковка золотого слитка
ФСБ задержала забайкальца со слитками золота на четыре миллиона рублей
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Новак заявил о снижении активности добычи сланцевой нефти в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния