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РИА Новости

Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа

13:29 22.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага
Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Правительство Германии не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот.
Так он ответил на петицию с просьбой к бундестагу признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима".
В ответе на петицию Рот отметил, что события того времени могут быть охарактеризованы как "ужасающая катастрофа, за которую несут ответственность люди и которая привела к миллионам смертей". Однако он добавил, что необходимо различать политическую и международно-правовую оценку. Рот пояснил, что только с 1948 года в международном праве появилось определение геноцида.
"Федеральное правительство не считает возможным, что события, которые произошли до 1948 года, могут быть охарактеризованы как геноцид в соответствии с международным правом", - приводится ответ Рота на сайте Бундестага.
Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".
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Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР.
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