Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа

БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Правительство Германии не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот.

Так он ответил на петицию с просьбой к бундестагу признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима".

В ответе на петицию Рот отметил, что события того времени могут быть охарактеризованы как "ужасающая катастрофа, за которую несут ответственность люди и которая привела к миллионам смертей". Однако он добавил, что необходимо различать политическую и международно-правовую оценку. Рот пояснил, что только с 1948 года в международном праве появилось определение геноцида.

"Федеральное правительство не считает возможным, что события, которые произошли до 1948 года, могут быть охарактеризованы как геноцид в соответствии с международным правом", - приводится ответ Рота на сайте Бундестага.

Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".