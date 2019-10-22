Итальянский депутат оценил роль СМИ в современных гибридных войнах

Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете "Не болтай". Советский плакат с этими словами, похоже, пора развешивать в натовских кабинетах и казармах. А то вместе с "водой" слов в глобальную сеть выливаются и "дети" в виде военных тайн.