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РИА Новости

Итальянский депутат оценил роль СМИ в современных гибридных войнах

13:25 22.10.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЖурналисты
Журналисты
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Журналисты . Архивное фото
РИМ, 22 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Крупные СМИ в условиях современных гибридных войн являются активами систем государственной власти, и одним из полей битв в них становятся социальные сети, считает член палаты депутатов итальянского парламента Пино Кабрас.
Парламентарий принял участие в прошедшем в Риме семинаре "Роль медиа в гибридных войнах".
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Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете"Не болтай". Советский плакат с этими словами, похоже, пора развешивать в натовских кабинетах и казармах. А то вместе с "водой" слов в глобальную сеть выливаются и "дети" в виде военных тайн.
"Определённые позиции и отклонения от общепринятых взглядов в том, что такое война, становятся табу и подчиняются логике "диктатор против народа", сказал он, говоря о гражданских конфликтах на Ближнем Востоке.
В качестве примера он привёл недавний эпизод, произошедший в итальянском парламенте: после того, как его "Движение 5 звёзд" представило резолюцию о необходимости сохранения нейтралитета по ситуации в Венесуэле, местные газеты леволиберальной направленности предпочли обойти эту тему стороной.
"С точки зрения профессионального мейнстрима, крупнейшие СМИ стали активами систем власти. Это же касается социальных сетей, которые стали местом битвы - если мы применим логику государства, бомбардировщик стоит значительно меньше, чем платить зарплату легионам троллей и людям, имеющим влияние в сети" , - заявил представитель "Движения", член международной и финансовой комиссий нижней палаты итальянского парламента.
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По его словам, информация СМИ все чаще оказывается токсичной и попадает в условия "городской герильи", когда речь заходит о распространении новостей в обществе.
"Война, и мы это знаем ещё со времён пропаганды Первой мировой, теснейшим образом связана с медиа. СМИ становятся инструментами войны, в той гибридной войне есть часть технических устройств - hardware, бомбардировок, атак и артобстрелов, прибавляется ещё столкновение восприятий и понимания", - сказал Кабрас.
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