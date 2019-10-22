Новак рассказал, что станет основой партнерства по газу с Украиной

"Ждем от них (Украины - ред.)... изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что мы считаем, что это, действительно, основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине. Здесь важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы, иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать", - сказал он.