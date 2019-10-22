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РИА Новости

Новак рассказал, что станет основой партнерства по газу с Украиной

13:25 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
 Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Россия считает урегулирование споров "Газпрома" и "Нафтогаза" в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждет ответа Украины на предложение о мировой, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Ждем от них (Украины - ред.)... изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что мы считаем, что это, действительно, основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине. Здесь важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы, иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать", - сказал он.
Новак также уточнил, что пока Россия не получала от Украины никаких уведомлений.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
18 октября, 17:45РИА Новости
"Нафтогаз" направит "Газпрому" иски на 11 миллиардов долларов
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Нафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакЭкономика
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