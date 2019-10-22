ФСБ задержала забайкальца со слитками золота на четыре миллиона рублей

ЧИТА, 22 окт – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю задержали водителя автомобиля Тоyota в поселке Вершино-Дарасунский с семью слитками золота почти на 4 миллиона рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"В сентябре 2019 года сотрудниками Управления на федеральной автотрассе "Чита-Хабаровск" в Шилкинском районе был остановлен автомобиль Тоyota под управлением жителя пос. Вершино-Дарасунский. При осмотре транспортного средства в салоне были обнаружены 7 слитков желтого цвета, спрятанные в полиэтиленовый пакет. По заключению специалистов в составе изъятых слитков содержится золото массой 1540 граммов. Рыночная стоимость перевозимого драгоценного металла составила 3 миллиона 968 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По факту незаконного приобретения, хранения и транспортировки драгметалла УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело.