В Москве расцвели одуванчики из-за аномально теплой погоды

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одуванчики расцвели в Москве в октябре из-за аномально тёплой погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее в соцсетях появились фотографии "поздних" одуванчиков в столице.

"Для одуванчика характерно позднее осеннее цветение при благоприятных погодно-климатических условиях. Как раз такая благоприятная аномально теплая погода была в течение последней недели", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на специалистов Мосприроды.

В пресс-службе добавили, что на фотографии - одуванчик лекарственный, многолетнее растение. Как правило, он цветет в апреле-июне. Однако в условиях периодического скашивания способен к многократному цветению.