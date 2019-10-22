В Москве расцвели одуванчики из-за аномально теплой погоды

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одуванчики расцвели в Москве в октябре из-за аномально тёплой погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в соцсетях появились фотографии "поздних" одуванчиков в столице.
"Для одуванчика характерно позднее осеннее цветение при благоприятных погодно-климатических условиях. Как раз такая благоприятная аномально теплая погода была в течение последней недели", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на специалистов Мосприроды.
В пресс-службе добавили, что на фотографии - одуванчик лекарственный, многолетнее растение. Как правило, он цветет в апреле-июне. Однако в условиях периодического скашивания способен к многократному цветению.
Рекордно теплая погода установилась в столичном регионе на прошлой неделе. Как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, суточный рекорд тепла был установлен в Москве 17 октября, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса. Позднее синоптики зафиксировали 20 октября рекорды тепла в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов.
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