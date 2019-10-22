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РИА Новости

В Испании россиянина заподозрили в убийстве жены

13:15 22.10.2019 (обновлено: 14:22 22.10.2019)
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© AP Photo / Manu FernandezИспанские полицейские в оцепленном районе Барселоны
Испанские полицейские в оцепленном районе Барселоны
© AP Photo / Manu Fernandez
МАДРИД, 22 окт — РИА Новости. В городе Дения испанской провинции Аликанте по подозрению в убийстве 44-летней гражданки России задержали ее мужа, также россиянина, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
Преступление произошло в ночь на вторник. Сначала по телефону экстренной службы позвонила соседка, которая услышала крики, затем поступил звонок от несовершеннолетней дочери, сообщившей о нападении на мать.
Прибывшие на место полицейские нашли женщину уже мертвой, с перерезанным горлом. Ее 54-летнего мужа задержали на месте. Дочь находится с соседкой.
Женщина ранее заявляла в суде о семейном насилии. Ее мужу выписали ордер, запрещающий приближаться к жене.
Полиция считает, что в квартиру на втором этаже подозреваемый попал по приставной лестнице.
"В посольство официальная информация по поводу убийства гражданки России на территории автономного сообщества Валенсия от компетентных властей Испании не поступала. Генеральное консульство в Барселоне выясняет детали случившегося", — сообщили в посольстве России в Испании.
По данным полиции, с начала года от рук своих партнеров в Испании погибли почти 50 женщин.
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