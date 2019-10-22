Новак заявил о снижении активности добычи сланцевой нефти в США

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Активность добычи сланцевой нефти в США снижается, полку добычи в этой стране можно будет увидеть в течение нескольких лет, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы видим, что действительно идет снижение активности добычи американской сланцевой нефти. Несмотря на то, что есть прирост, но этот прирост меньше, чем в предыдущие года. Количество буровых установок в США уменьшилось за год, если брать год к году, на 160 единиц", - сказал он.

"Это явно тенденция о том, что не будет, наверное, уже в ближайшей перспективе при таких ценах, как сегодня, такие же темпы прироста добычи сланцевой нефти, как в предыдущие годы", - добавил Новак.

Министр также уточнил, что факторов, которые могут повлиять на добычу, много.