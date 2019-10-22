Эсеры предложили отказаться от противогололедных реагентов на тротуарах

"У нас зима катит в глаза, скоро опять мы столкнемся с тем, что у нас будет портиться обувь, наши домашние животные будут травиться, чем - вот этими реагентами против обледенения. Мы предлагаем на пешеходных тротуарах, дорожках велосипедных, на остановках общественного транспорта запретить применение таких реагентов", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".