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РИА Новости

Эсеры предложили отказаться от противогололедных реагентов на тротуарах

13:09 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Справедливая Россия" предлагает запретить использовать противогололедные реагенты на тротуарах, велодорожках и остановках общественного транспорта, заявил лидер партии Сергей Миронов.

"У нас зима катит в глаза, скоро опять мы столкнемся с тем, что у нас будет портиться обувь, наши домашние животные будут травиться, чем - вот этими реагентами против обледенения. Мы предлагаем на пешеходных тротуарах, дорожках велосипедных, на остановках общественного транспорта запретить применение таких реагентов", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, например, в Петербурге для обработки тротуаров давно используется гранитная крошка. "Можно песок, но не эта химия, которая просто разрушает обувь и вредит нашим домашним животным. вот такая инициатива", - отметил Миронов.
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом
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Сергей МироновСправедливая РоссияРоссияОбщество
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