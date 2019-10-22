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РИА Новости

Американский ракетный эсминец Porter вошел в порт Батуми

13:03 22.10.2019
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© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
ТБИЛИСИ, 22 окт – РИА Новости. Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) во вторник вошел в грузинский порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии.
"Американский морской корабль USS Porter вошел в Батуми. Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путем содействия миру и стабильности в регионе", - говорится в сообщении посольства.
Этот же эсминец 13 октября заходил в порт Одессы.
Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".
Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.
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