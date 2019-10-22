Американский ракетный эсминец Porter вошел в порт Батуми

ТБИЛИСИ, 22 окт – РИА Новости. Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) во вторник вошел в грузинский порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии.

"Американский морской корабль USS Porter вошел в Батуми. Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путем содействия миру и стабильности в регионе", - говорится в сообщении посольства.

Этот же эсминец 13 октября заходил в порт Одессы.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".