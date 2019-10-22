Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:03Z
https://ria.ru/20191022/1560063361.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/25/1560062521_0:58:3048:1773_1036x0_80_0_0_08907ebdca39c2ea9ead9cb640def344.jpg
РИА Новости

Медведев назвал задачи, стоящие перед школой управления "Сколково"

13:03 22.10.2019
142
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что повышение уровня конкурентоспособности - это задача, которая стоит перед Московской школой управления "Сколково".
Посетители на выставке в рамках Московского международного форума Открытые инновации
21 октября, 17:14РИА Новости
Медведев 22 октября примет участие в работе форума "Открытые инновации"
"Задачи, которые мы сегодня будем обсуждать, - это повышение уровня конкурентоспособности, создания интеллектуальной экономики", - сказал он в ходе заседания международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково".
В ходе заседания будут обсуждаться направления развития школы, а также глобальные тренды и лучшие практики в развитии лидеров и управленцев нового поколения.
120022
Обсудить 1
Дмитрий МедведевСколковоРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
День открытых дверей в Московской школе управления Сколково
Медведев рассказал о выпускниках школы управления "Сколково"
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
Медведев рассказал о работе попечительского совета школы "Сколково"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников
Валентина Матвиенко
Матвиенко обеспокоена ростом доли платных мест в медицинских вузах
Лента
новостей
Студенты
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Дмитрий Медведев во время посещения научно-технического центра ПАО Трубная металлургическая компания и АО Группа Синара в инновационном центре Сколково.
Медведев посетил научно-технический центр ТМК и группы "Синара"
Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
Медведев призвал ускорять вывод современных технологий на рынок
Урок в школе
В Татарстане учительница уволилась из-за заклеивания ртов первоклассникам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев ответил на мрачные прогнозы о применении инноваций
Школьная столовая
Регионы начали бороться с практикой "разных столов" в школьных столовых
Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева по фундаментальным наукам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев: вывод современных технологий на рынок надо ускорять
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев заявил, что не верит в международное цифровое регулирование
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния