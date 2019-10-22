Медведев назвал задачи, стоящие перед школой управления "Сколково"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что повышение уровня конкурентоспособности - это задача, которая стоит перед Московской школой управления "Сколково".
"Задачи, которые мы сегодня будем обсуждать, - это повышение уровня конкурентоспособности, создания интеллектуальной экономики", - сказал он в ходе заседания международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково".
В ходе заседания будут обсуждаться направления развития школы, а также глобальные тренды и лучшие практики в развитии лидеров и управленцев нового поколения.