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РИА Новости

На МКС сломались американские чайник и плита

13:02 22.10.2019 (обновлено: 17:17 22.10.2019)
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Астронавты Международной космической станции не могут пользоваться кухней в американском сегменте и вынуждены подогревать пищу в российском модуле.
Об этом командир МКС Лука Пармитано сообщил во время переговоров со специалистами Хьюстонского центра управления полетами, трансляцию которых ведет НАСА.
По его словам, ночью на кухне в американском модуле Unity произошло короткое замыкание, из-за чего отказал нагреватель воды. В результате астронавтам приходится пользоваться кухней российского модуля "Звезда".
Пармитано отметил важность работы американской кухни и попросил специалистов как можно быстрее решить проблему с ней.
Все приборы обесточены
Вчера, 17:15РИА Новости
Все приборы обесточены
На космической кухне имеются нагреватель воды, который также используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и плита для разогрева консервированных продуктов.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
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321809728
Обсудить 17
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСА
Популярные комментарии
Женщины на корабле. То ли ещё будет. Одна была, WC cломала и дырку в станции просверлила. А этих двое.
22 октября, 13:06
vvab6
10300000
Да ладно, не может быть - у них же все самое самое)))) как и они сами))
22 октября, 13:04
Сергей Смирнов
3160000
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