На МКС сломались американские чайник и плита

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Астронавты Международной космической станции не могут пользоваться кухней в американском сегменте и вынуждены подогревать пищу в российском модуле.

Об этом командир МКС Лука Пармитано сообщил во время переговоров со специалистами Хьюстонского центра управления полетами, трансляцию которых ведет НАСА

По его словам, ночью на кухне в американском модуле Unity произошло короткое замыкание, из-за чего отказал нагреватель воды. В результате астронавтам приходится пользоваться кухней российского модуля "Звезда".

Пармитано отметил важность работы американской кухни и попросил специалистов как можно быстрее решить проблему с ней.

На космической кухне имеются нагреватель воды, который также используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и плита для разогрева консервированных продуктов.