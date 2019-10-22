Организатор террористической ячейки в Красноярске получил 17 лет колонии

В ведомстве сообщили, что в начале 2017 года красноярец организовал группу лиц, которые стали называть себя "Красноярский джамаат". Структура из семи человек являлась "спящей" ячейкой международной террористической организации, созданной для пропаганды, оправдания, поддержки и финансирования терроризма. Новых членов вербовали в Соборной мечети, молельных комнатах, халяльных кафе города и среди студентов вузов Красноярска для отправки в страны с повышенной террористической активностью. Также члены ячейки отправляли деньги за пределы России для поддержки террористов. Во время обысков обнаружена запрещенная литература.