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РИА Новости

Ростех разработал новый телефон для использования в метро

12:59 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Концерн "Автоматика" представил на выставке "Интерполитех-2019" в Москве новый промышленный телефонный аппарат, предназначенный для обеспечения устойчивой служебной связью в тоннелях и на промышленных предприятиях, говорится в сообщении концерна, поступившем в РИА Новости.
Телефон "предназначен для обеспечения устойчивой служебной связью в метрополитене или тоннелях, на предприятиях горнодобывающей отрасли, атомной промышленности, электроэнергетики и других", говорится в сообщении.
Генеральный директор концерна Автоматика Владимир Кабанов
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Кроме того, теперь телефон может работать не только через существующие аналоговые телефонные линии, но и через IP-интерфейс.
Изготовленный в металлическом защитном закрываемом контейнере, промышленный телефонный аппарат "ТАП" является пыле-влагозащищенным. Он имеет настенное исполнение. Стоимость изделия в 1,5 раза ниже импортных аналогов, заявили во входящем в Ростех концерне.
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РостехРоссияТехнологииБезопасность
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