Ростех разработал новый телефон для использования в метро

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Концерн "Автоматика" представил на выставке "Интерполитех-2019" в Москве новый промышленный телефонный аппарат, предназначенный для обеспечения устойчивой служебной связью в тоннелях и на промышленных предприятиях, говорится в сообщении концерна, поступившем в РИА Новости.

Телефон "предназначен для обеспечения устойчивой служебной связью в метрополитене или тоннелях, на предприятиях горнодобывающей отрасли, атомной промышленности, электроэнергетики и других", говорится в сообщении.

Кроме того, теперь телефон может работать не только через существующие аналоговые телефонные линии, но и через IP-интерфейс.