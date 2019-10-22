Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:16Z
https://ria.ru/20191022/1560063027.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151308/51/1513085137_0:155:2400:1505_1036x0_80_0_0_48e04605dc2f2363b09640b86fc2759e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Турция сообщила о гибели семи военных с начала операции в Сирии

12:58 22.10.2019 (обновлено: 13:16 22.10.2019)
711
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Семь турецких военных погибли с начала операции в Сирии, 90 получили ранения, заявила представитель минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
"С начала операции "Источник мира" семь наших боевых товарищей погибли, 90 получили ранения", - сказала Актоп журналистам.
Она добавила, что с момента объявления режима прекращения огня было зафиксировано 42 случая его нарушения со стороны курдских сил, в то же время их отход из зоны безопасности продолжается.
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Вчера, 12:34Война в Сирии
Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
510200
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что ситуация в Сирии острая
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган надеется на новые возможности для операции в Сирии
Лента
новостей
Российская боевая авиация в Сирии
Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии
Эсминец ВМС США Портер
Американский ракетный эсминец Porter вошел в порт Батуми
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Эксперт: операция в Сирии увеличивает патриотические настроения в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Эрдоган: Турция продолжит операцию в Сирии при срыве договоренностей с США
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии
Сотрудники немецкой полиции
В Германии произошла массовая драка между курдами и турками
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Песков прокомментировал инициативу Германии о зоне безопасности в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Несколько часов до войны. Как Путин и Эрдоган решат проблему курдов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния