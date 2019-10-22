Турция сообщила о гибели семи военных с начала операции в Сирии

Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией. Архивное фото

Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией

АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Семь турецких военных погибли с начала операции в Сирии, 90 получили ранения, заявила представитель минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"С начала операции "Источник мира" семь наших боевых товарищей погибли, 90 получили ранения", - сказала Актоп журналистам.

Она добавила, что с момента объявления режима прекращения огня было зафиксировано 42 случая его нарушения со стороны курдских сил, в то же время их отход из зоны безопасности продолжается.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.