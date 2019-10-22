Песков переадресовал ученым вопрос о данных Росстата о благополучии россиян

"Нужно очень аналитически относиться к подобным сообщениям, с нашей точки зрения. Давайте не будем забывать, что буквально несколько месяцев тому назад мы с вами видели аналогичную информацию про обувь и так далее. Откуда берутся эти данные? Трудно понять. Тогда вроде много людей обувь не могли себе купить, теперь могут купить, поэтому, если это все сопоставить, иногда это часто трудно объяснить, и возможно объяснить, наверное, только с научной, социологической точки зрения. Вот, наверное, лучше чтобы социологи и ученые это объясняли", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, доволен ли Кремль динамикой показателей Росстата, которая свидетельствует о том, что количество людей, которые могут позволить себе покупку еды и одежды, увеличилось на 0,2% в сравнении с прошлым кварталом.