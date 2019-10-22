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РИА Новости

Песков переадресовал ученым вопрос о данных Росстата о благополучии россиян

12:57 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Исследования Росстата о количестве людей, которые могут позволить себе покупать только продукты и одежду, необходимо изучить ученым и социологам, при этом к подобным данным нужно относиться аналитически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
Согласно данным Росстата, основанным на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения, почти половине россиян (49,4 % ) хватает денег только на еду и одежду, в первом квартале текущего года этот показатель был 49,2 %.
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"Нужно очень аналитически относиться к подобным сообщениям, с нашей точки зрения. Давайте не будем забывать, что буквально несколько месяцев тому назад мы с вами видели аналогичную информацию про обувь и так далее. Откуда берутся эти данные? Трудно понять. Тогда вроде много людей обувь не могли себе купить, теперь могут купить, поэтому, если это все сопоставить, иногда это часто трудно объяснить, и возможно объяснить, наверное, только с научной, социологической точки зрения. Вот, наверное, лучше чтобы социологи и ученые это объясняли", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, доволен ли Кремль динамикой показателей Росстата, которая свидетельствует о том, что количество людей, которые могут позволить себе покупку еды и одежды, увеличилось на 0,2% в сравнении с прошлым кварталом.
В начале апреля в СМИ со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) появилась информация о том, что около трети российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону. В ответ на это пресс-секретарь президента заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация. После в Кремле сочли разъяснения по данной теме скорее академическими, а не прикладными.
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РосстатДмитрий ПесковРоссияОбщество
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