Введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом, считают в МИД

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом, но дело это небыстрое, о точных сроках говорить рано, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Безусловно, возможное введение единой визы на пространстве СНГ могло бы положительно сказаться на развитии деловых и туристических контактов стран Содружества с другими государствами", - сказал он.

"Тем не менее, нельзя не учитывать тот факт, что каждое из государств-участников СНГ осуществляет свою собственную визовую и миграционную политику, положения национальных законодательств наших стран в этой сфере далеко не всегда совпадают", - добавил замглавы МИД России.

"Мы разделяем позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что данный вопрос должен быть, прежде всего, всесторонне изучен на экспертном уровне с задействованием всех компетентных ведомств", - считает он.

По словам Руденко, "первым делом, потребуется определить круг заинтересованных в такой единой визе стран СНГ и их готовность идти на компромиссные решения в плане сближения миграционного законодательства". "Важно также оценить объем работы, которую предстоит провести для введения таких общих виз", - отметил он.