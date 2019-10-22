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РИА Новости

Введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом, считают в МИД

12:57 22.10.2019 (обновлено: 13:03 22.10.2019)
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© Fotolia / believeinme33Флаг Содружества Независимых Государств
Флаг Содружества Независимых Государств
© Fotolia / believeinme33
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом, но дело это небыстрое, о точных сроках говорить рано, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Безусловно, возможное введение единой визы на пространстве СНГ могло бы положительно сказаться на развитии деловых и туристических контактов стран Содружества с другими государствами", - сказал он.
"Тем не менее, нельзя не учитывать тот факт, что каждое из государств-участников СНГ осуществляет свою собственную визовую и миграционную политику, положения национальных законодательств наших стран в этой сфере далеко не всегда совпадают", - добавил замглавы МИД России.
"Мы разделяем позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что данный вопрос должен быть, прежде всего, всесторонне изучен на экспертном уровне с задействованием всех компетентных ведомств", - считает он.
По словам Руденко, "первым делом, потребуется определить круг заинтересованных в такой единой визе стран СНГ и их готовность идти на компромиссные решения в плане сближения миграционного законодательства". "Важно также оценить объем работы, которую предстоит провести для введения таких общих виз", - отметил он.
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"Это большой и, увы, небыстрый путь, поэтому говорить о каких-либо конкретных сроках запуска подобного механизма сейчас пока преждевременно", - подчеркнул Руденко.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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