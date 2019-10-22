Украинцев и белорусов могут признать носителями русского языка без экзамена

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму проект об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.

"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве РФ", - говорится в документе.