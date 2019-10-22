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РИА Новости

Украинцев и белорусов могут признать носителями русского языка без экзамена

12:53 22.10.2019
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновУчебники и пособия по изучению русского языка
Учебники и пособия по изучению русского языка
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Учебники и пособия по изучению русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму проект об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к документу отмечается, что согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.
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"Жертва интриг". О чем умолчали в Киеве, переводя школы на мову Украинский языковой закон коснется русскоязычных школ, но возможность учиться на русском останется, уверяет министр образования Анна Новосад. Российские депутаты и политологи прокомментировали это заявление.
"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве РФ", - говорится в документе.
Кроме того, с учетом отсутствия единого подхода к проведению собеседования с соискателем гражданства РФ в комиссиях законопроектом предлагается наделить МВД РФ полномочием по определению по согласованию с Минпросвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
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