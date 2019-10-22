Роспотребнадзор расследует случаи "гаффской болезни" в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Два жителя Тюменской области были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь", предварительно, причиной заболевания стало употребление в пищу рыбы, сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора.
"В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов – членов одной семьи, проживающих в деревне Ачиры Тобольского района, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь", – говорится в сообщении.
Уточняется, что еще один член семьи находится в больнице Тобольска, диагноз ему еще не поставлен. Как отметили в ведомстве, предположительно, причиной заболевания послужило употребление всеми членами семьи рыбы, которую они выловили сами.
Сейчас медработники проводят подворные обходы и предупреждают жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы. Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, проводят эпидемиологическое расследование с отбором проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи, отметили в ведомстве.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения от него нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течение болезнь поражает сердце и почки.