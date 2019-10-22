В МИД заявили, что преждевременно говорить об отмене виз для граждан Грузии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Говорить об отмене виз для граждан Грузии пока преждевременно, необходимо вернуться к докризисной ситуации в отношениях, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, что" касается отмены российских виз для граждан Грузии, то данный вопрос действительно прорабатывался до указанных июньских событий". Замглавы МИД РФ напомнил, что "ограничительные меры были введены нами в ответ на грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне этого года".

"На нынешнем этапе говорить об этом преждевременно. Необходимо, как минимум, вернуться к докризисной ситуации", - добавил Руденко.