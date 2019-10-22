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РИА Новости

В МИД заявили, что преждевременно говорить об отмене виз для граждан Грузии

12:50 22.10.2019 (обновлено: 13:03 22.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Говорить об отмене виз для граждан Грузии пока преждевременно, необходимо вернуться к докризисной ситуации в отношениях, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, что" касается отмены российских виз для граждан Грузии, то данный вопрос действительно прорабатывался до указанных июньских событий". Замглавы МИД РФ напомнил, что "ограничительные меры были введены нами в ответ на грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне этого года".
"На нынешнем этапе говорить об этом преждевременно. Необходимо, как минимум, вернуться к докризисной ситуации", - добавил Руденко.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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