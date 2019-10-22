Омбудсмен в Москве контролирует ситуацию с брошенным на улице младенцем

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева заявила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с младенцем, брошенным на улице в центре столицы.

Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что в понедельник вечером на улице Щепкина в Москве была найдена шестимесячная девочка. По предварительным данным, ребенка оставил на улице неизвестный мужчина. В настоящее время следователи устанавливают родителей и родственников девочки.