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РИА Новости

Омбудсмен в Москве контролирует ситуацию с брошенным на улице младенцем

12:48 22.10.2019
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева заявила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с младенцем, брошенным на улице в центре столицы.
Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что в понедельник вечером на улице Щепкина в Москве была найдена шестимесячная девочка. По предварительным данным, ребенка оставил на улице неизвестный мужчина. В настоящее время следователи устанавливают родителей и родственников девочки.
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"Будем разбираться в этой ситуации", - сообщила РИА Новости Потяева.
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Татьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
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