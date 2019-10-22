Кремль надеется, что скоро будет обеспечена полная прозрачность проверок

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Количество плановых проверок в России, по официальным данным, снижается, в части внеплановых в некоторых регионах действительно отмечен рост, но это следствие возникающих обстоятельств, чаще всего, чрезвычайных ситуаций, в Кремле рассчитывают на обеспечение вскоре полной прозрачности этой сферы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, по плановым проверкам есть данные, которые говорят о том, что это количество сокращается, и президенту неоднократно докладывалось о том, что это количество сокращается. Поэтому здесь нужно смотреть на источники этих данных", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные о росте количества плановых и внеплановых проверок в этом году на фоне стремления властей, напротив, сокращать их число и улучшать условия для бизнеса.

"Что касается внеплановых проверок, то в некоторых областях действительно есть тенденция к увеличению. Чаще всего это бывает из-за появляющихся обстоятельств - вспомните пожары страшные, которые были; естественно, наши противопожарные службы начинают более активно работать, и это оправдано, потому что мы теряли наших граждан в этих ужасных пожарах", - продолжил он.

Представитель Кремля в связи с этим напомнил и о недавних трагических событиях с прорывом дамбы в Красноярском крае.

"Возьмите историю в Красноярске с этими дамбами, с гидротехническими сооружениями - тоже требует определенной проверочной деятельности, потому что это связано с безопасностью жителей. Поэтому здесь нужно рассматривать в комплексе", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента вместе с тем упомянул, что для совершенствования контрольно-надзорной деятельности сейчас принимается целый комплекс мер. Он напомнил, в частности, о профильном интернет-ресурсе, который был создан корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минэкономразвития. Этот портал нацелен как раз на придание полной транспарентности процессу проверок, сопоставление официальных и неофициальных данных в этой части, уточнил Песков.