"Руспродсоюз" сообщил о подорожании гречки

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В октябре отпускные и оптовые цены на гречку демонстрируют заметный рост, а с ноября эта тенденция будет еще более ощутимой, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

"Гречка подорожала по двум ключевым причинам. Рост цен вызван сокращением посевных площадей и, как следствие, снижением производства", — пояснил он, отметив, что сокращение площадей обусловлено перепроизводством этого вида крупы за два предыдущих года. По словам Вострикова, в прошедшем сезоне производство гречневой крупы сократилось до 467 тысяч тонн.

"Рост цен на полке, с учетом достаточно длительного процесса согласования изменения цен, мы можем наблюдать в ноябре — январе. Ни сети, ни производители не заинтересованы в повышении цен, но стоит понимать, что они в первую очередь зависят от объективной рыночной конъюнктуры", — сказал глава "Руспродсоюза".

Сейчас средняя оптовая цена килограмма гречки первого сорта составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце и 18-19 рублей годом ранее. Отпускные цены производителей в октябре увеличились от пяти до 30 процентов. В рознице пока заметна незначительная тенденция к росту — с сентября по октябрь цены выросли с 49 до 53 рублей за килограмм. "Учитывая оптовую динамику, предпосылки к более существенному росту все же есть", — считает Востриков.

Между тем, добавил он, есть и сдерживающие факторы.

"Участники рынка понимают, что в случае сильного подорожания потребители переключатся на другие виды круп или макароны. Кроме того, рынок имеет резерв в виде импорта гречихи из Китая. Эти факторы позволят стабилизировать ситуацию и привести к тому, что цена достигнет некоего разумного равновесия", — сказал собеседник агентства.