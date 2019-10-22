Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:17Z
https://ria.ru/20191022/1560061991.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150019/27/1500192738_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_1db451a4588bc2124e41346e397fb5c3.jpg
РИА Новости

"Руспродсоюз" сообщил о подорожании гречки

12:41 22.10.2019 (обновлено: 15:17 22.10.2019)
3724
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В октябре отпускные и оптовые цены на гречку демонстрируют заметный рост, а с ноября эта тенденция будет еще более ощутимой, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
"Гречка подорожала по двум ключевым причинам. Рост цен вызван сокращением посевных площадей и, как следствие, снижением производства", — пояснил он, отметив, что сокращение площадей обусловлено перепроизводством этого вида крупы за два предыдущих года. По словам Вострикова, в прошедшем сезоне производство гречневой крупы сократилось до 467 тысяч тонн.
"Рост цен на полке, с учетом достаточно длительного процесса согласования изменения цен, мы можем наблюдать в ноябре — январе. Ни сети, ни производители не заинтересованы в повышении цен, но стоит понимать, что они в первую очередь зависят от объективной рыночной конъюнктуры", — сказал глава "Руспродсоюза".
Сейчас средняя оптовая цена килограмма гречки первого сорта составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце и 18-19 рублей годом ранее. Отпускные цены производителей в октябре увеличились от пяти до 30 процентов. В рознице пока заметна незначительная тенденция к росту — с сентября по октябрь цены выросли с 49 до 53 рублей за килограмм. "Учитывая оптовую динамику, предпосылки к более существенному росту все же есть", — считает Востриков.
Прилавок с молочной продукцией
30 сентября, 06:37РИА Новости
СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции
Между тем, добавил он, есть и сдерживающие факторы.
"Участники рынка понимают, что в случае сильного подорожания потребители переключатся на другие виды круп или макароны. Кроме того, рынок имеет резерв в виде импорта гречихи из Китая. Эти факторы позволят стабилизировать ситуацию и привести к тому, что цена достигнет некоего разумного равновесия", — сказал собеседник агентства.
Эксперты, опрошенные РИА Новости в сентябре, уже говорили о том, что в ближайшее время пшено станет дешевле, цены на рис в рознице также будут снижаться, но гречневая крупа будет постепенно дорожать. По данным Росстата, в сентябре потребительские цены на гречку выросли на 2,4 процента, тогда как в целом крупы и бобовые подорожали на 0,9 процента, а цены на продовольственные товары снизились на 0,4 процента.
28121146
Обсудить 15
РуспродсоюзРоссияЭкономика
Рекомендуем
Земля с борта Международной космической станции
На МКС сломались американские чайник и плита
РИА
Новости
УЗИ
Житель Дагестана заставил жену сделать аборт из-за пола ребенка
Виталий Лобанов
"Решил оторвать ей руки". Жизнь психолога с шизотипическим расстройством
Российские рубли
Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
"Денег не дадим": Россия может отказать Белоруссии в кредите
Тимофей Милованов
Украинский министр развития экономики и торговли пошутил, что он "дебил"
Работа районной ветеринарной станции
В Челябинске пожаловались на ветеринара, лечащего животных вместо усыпления
Автозаправочная станция
В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ
Шахтеры на руднике Таймырский
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Камерун заинтересовался российскими зенитными комплексами "Панцирь-С1"
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Кадыров попал в Книгу рекордов России
Отдел алкогольной продукции
Эксперт оценил возможные последствия повышения цен на этиловый спирт
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния