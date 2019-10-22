В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной

"За что требовать денег?" Эксперт о миллиардных исках Киева к "Газпрому" Киев намерен взыскать с "Газпрома" компенсацию в международном арбитраже за возможное прекращение транзита газа. В эфире радио Sputnik политолог Константин Симонов прокомментировал позицию украинской стороны и оценил ее шансы на успех в суде.